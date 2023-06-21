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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Два корвета ТОФ провели противолодочное учение в Южно-Китайском море

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) России продолжают маневры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, экипажи провели противолодочное учение в Южно-Китайском море, сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

"После делового захода в индонезийский порт Сурабая в рамках укрепления партнерства в регионе, экипажи отряда кораблей ТОФ приступили к следующему этапу мероприятий боевой подготовки в соответствии с задачами дальнего похода", - говорится в сообщении.

В составе отряда - корветы "Громкий", "Совершенный" и средний морской танкер "Печенга".

В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провел противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.

Также моряки провели корабельные тренировки по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде.

ТОФ
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