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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у восточных берегов Камчатки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в акватории Тихого океана между полуостром Камчатка и Командорским островом Беринга, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду в 6:25 по местному времени (21:25 вторника мск), находился в 145 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга, в 164 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск.

Очаг залегал на глубине 26 км под морским дном. Энергетический класс землетрясения составил 11,1.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов землетрясение не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сказали в ведомстве.

Камчатский край
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