СФ одобрил закон, позволяющий служить в армии по контракту ограниченно годным и судимым

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы РФ проголосовали в среду за закон, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.

Такой подход распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Согласно этому закону, граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определённых перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке отмечается, что "выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен", в частности, это граждане, имеющие судимость. В настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации. Исключение составляют совершившие преступления против половой неприкосновенности, осужденные за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, закон повышает предельный возраст для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно - до 70 лет, имеющим иное воинское звание - до 65 лет.

Закон также содержит положения, разрешающие заключение контракта о прохождении военной службы для всех граждан мужского пола до 65 лет, независимо от их пребывания в запасе.

Конкретизированы составы преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за совершение которых, осужденные граждане не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Также дополнен перечень преступлений, за совершение которых осужденные граждане не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, преступлениями, связанными с осуществлением диверсионной деятельности.