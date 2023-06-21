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Минсельхоз не видит необходимости в закупочных интервенциях на молочном рынке

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ситуации перепроизводства молока не видит необходимости в снятии "излишков" с рынка и проведении закупочных интервенций, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании по поддержке малого агробизнеса в Удмуртии в среду.

Отметив, что суть интервенционных закупок в том, чтобы создать запасы на случай того, что "у нас чего-то не будет", она заявила: "Такого риска нет. Поэтому это (закупочные интервенции - ИФ) не способ регулирования рынка, это не поможет рынку вообще никак, и запасы нам такие не нужны, потому что у нас очень много молока".

По ее словам, в настоящее время Минсельхоз прорабатывает другие меры урегулирования ситуации на молочном рынке, которая осложнилась из-за роста производства и резкого снижения закупочных цен. "Мы будем убирать излишки, мы сейчас будем активизировать экспорт, потому что все-таки наше молоко нужно (за рубежом - ИФ), особенно сухое. Меры дополнительные в эту сферу будем вводить для того, чтобы можно было продукцию транспортировать и наше молоко было на внешних рынках конкурентоспособным. Вот этим будем заниматься", - сказала Лут.

При этом она заявила, что есть предпосылки к тому, что внутреннее потребление молока будет восстанавливаться.

Тема закупок молочной продукции в государственный интервенционный фонд РФ поднимается не в первый раз. В список продукции, которая предназначена для этого механизма, включены сухое молоко, сыр и сливочное масло. Последний раз о планах проведения таких интервенций заявлялось в 2017 году. Минсельхоз даже отбирал 12 регионов, в которых планировались закупки. Однако пока подобных интервенций не было.

Минсельхоз
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