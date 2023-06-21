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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила пресс-служба Кремля.

"22 июня - в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.

Владимир Путин
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