Subaru отзовет в РФ 2,8 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с кондиционером

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автопроизводителя Subaru (ООО "Субару Мотор") отзывает в РФ 2,78 тыс. кроссоверов Forester из-за возможных сбоев в работе системы кондиционирования. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпали автомобили, реализованные в 2016-2018 гг., из-за риска разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и возможной утечки хладагента.

Как отмечает Росстандарт, такие неполадки могут привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол и, как следствие, ухудшению обзора через лобовое стекло с сокращением области видимости.

"На всех транспортных средствах, подпадающих под данную кампанию, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования. При необходимости он будет заменен новым, модифицированным", - отмечает агентство, добавляя, что работы проводятся бесплатно.

Представители ООО "Субару Мотор" письмом или по телефону проинформируют о кампании владельцев машин, подпадающих под отзыв. Также можно самостоятельно определить, отзывается ли машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.