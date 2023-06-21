Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Subaru отзовет в РФ 2,8 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с кондиционером

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автопроизводителя Subaru (ООО "Субару Мотор") отзывает в РФ 2,78 тыс. кроссоверов Forester из-за возможных сбоев в работе системы кондиционирования. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпали автомобили, реализованные в 2016-2018 гг., из-за риска разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и возможной утечки хладагента.

Как отмечает Росстандарт, такие неполадки могут привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол и, как следствие, ухудшению обзора через лобовое стекло с сокращением области видимости.

"На всех транспортных средствах, подпадающих под данную кампанию, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования. При необходимости он будет заменен новым, модифицированным", - отмечает агентство, добавляя, что работы проводятся бесплатно.

Представители ООО "Субару Мотор" письмом или по телефону проинформируют о кампании владельцев машин, подпадающих под отзыв. Также можно самостоятельно определить, отзывается ли машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Росстандарт Subaru
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Путин заявил о затишье из-за серьезных потерь украинской армии в ходе контрнаступления

Шойгу заявил, что сейчас определяется геополитическое будущее России

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках наступления ВСУ на ряде направлений

Сенаторы одобрили закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

В Кремле не увидели предпосылок для продления "зерновой сделки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });