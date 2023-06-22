Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила пресс-служба Кремля.
"22 июня - в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.