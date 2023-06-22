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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Мишустин проведет встречу с Миннихановым

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 22 июня отправится в Казань, посетит Казанский авиационный завод им. Горбунова, проведет совещание по вопросам самолетостроения и встретится с работниками предприятия, сообщает пресс-служба правительства.

"В графике Михаила Мишустина также встреча с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в мероприятиях поездки примут участие заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

Казань Михаил Мишустин
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