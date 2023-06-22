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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Дагестане открыто движение по федеральной трассе, перекрытой после ДТП с автобусом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на трассе в Дагестане в месте ДТП с участием легковой машины, рейсового автобуса и грузовика, в котором погибли 8 человек, сообщает пресс-служба администрации Кизлярского района.

"Транспортное сообщение на Федеральной трассе Р-217, где столкнулись автобус Москва - Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили, восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 июня 2023 года, примерно в 19:30, на трассе Р-217 "Кавказ", на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса "Москва - Хасавюрт" с легковой и грузовой автомашинами.

В экстренных службах "Интерфаксу" заявили, что в результате ДТП погибли девять человек и 20 были госпитализированы. В МВД региона, ссылаясь на предварительные данные, сообщили о восьми погибших и восьми пострадавших.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что состояние четырех госпитализированных в Кизлярскую ЦГБ - средней степени тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии.

Дагестан Кизляр
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