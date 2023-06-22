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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Пожар на ростовском рынке полностью потушен

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на складе под Ростовом-на-Дону, где в четверг произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Рано утром 22 июня поступила информация о возгорании на складе с посудой и электронной техникой на территории рынка в поселке Янтарный под Ростовом-на-Дону. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание в электропроводке.

К тушению пожара привлекались 117 человек и 46 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС России.

МЧС Ростов-на-Дону
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