Операторов внутреннего туризма РФ предложили освободить от уплаты НДС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой туроператоров, организующих путешествия по РФ, освободят от необходимости платить налог на добавленную стоимость, заявил председатель правления Ассоциации юристов России, член комиссии Владимир Груздев.

"Законопроект одобрен правительственной комиссией. Он предлагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. При этом устанавливается, что данное правило будет применяться на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно", - сказал Груздев журналистам в четверг.

Он пояснил, что данная инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России, как следствие, это создаст условие для снижения цен и, соответственно, повышения привлекательности путешествий по стране.

Принятие предлагаемых норм приведет к выпадающим доходам бюджета - около 4,2 миллиардов рублей ежегодно. Планируемые льготы помогут развитию туристической отрасли, пояснил эксперт.

"Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей. Как было заявлено на недавно прошедшем ПМЭФ, к 2030 году запланирован двойной рост туристического потока в России: с 65 млн человек до 140 млн человек в год", - добавил глава правления АЮР.