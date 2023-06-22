Песков не в курсе каких-либо предложений Катара по украинскому урегулированию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно о том, что премьер Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани привез в Россию какие-то мирные предложения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, что гость из Катара привез какие-то инициативы", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на вопрос, могут ли на встрече президента РФ Владимира Путина и катарского премьера обсуждаться мирные инициативы этой страны по Украине.

"Главным образом, речь идет о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве между Россией и Катаром, взаимодействие в международном формате, в том числе, и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал представитель Кремля.