Минэкономразвития уточнило детали стратегии развития Сибири до 2035 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ направило в правительство уточненный проект-план по оптимизации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, после согласования проект будет обсуждаться с регионами. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в ходе заседания координационного совета РСПП в четверг.

По его словам, рабочая группа Минэкономразвития собрала предложения по оптимизации стратегии от заинтересованных ведомств и институтов развития. Новый проект-план, как и первоначальная редакция стратегии, разделен на три части. Первая – общеэкономическая, направленная на развитие экономического потенциала Сибири. Здесь предусматривается создание особых экономических зон в регионах и снятие различных транспортных ограничений для бизнеса.

Вторая часть касается развития отдельных кластеров экономики. К этому, по словам Вахрукова, привязаны конкретные инвестпроекты, которых в стратегии социально-экономического развития Сибири насчитывается 185. Общий объем внебюджетных инвестиций - 15 трлн рублей, они позволят создать 184 тыс. рабочих мест.

Так, в кластере ЛПК предусматривается реализация 13 проектов с инвестициями более 400 млрд рублей и созданием 8,5 тыс. рабочих мест. Основная задача здесь – создать комплексы по глубокой переработке древесины и построить целлюлозно-бумажные комбинаты закрытого цикла для снижения ущерба экологии.

В кластере, связанном с переработкой алюминия, предусмотрена реализация девяти крупных проектов с объемом инвестиций более 400 млрд рублей и созданием более 4 тыс. рабочих мест. Среди якорных инициатив - строительство Тайшетской анодной фабрики и второй очереди Тайшетского алюминиевого завода. Задача этих проектов - углублять переработку алюминия, чтобы продукция была более востребована в строительстве, авиапромышленности, вагоностроении и других отраслях.

В кластере "Драгоценные, цветные и редкоземельные металлы" предусмотрена реализация 29 проектов с инвестициями более 1,7 трлн рублей и созданием 20 тыс. рабочих мест. Среди якорных проектов – развитие месторождения Сухой Лог "Полюса" и ряд проектов "Норникеля".

Кластер "Сельское хозяйство" насчитывает самое большое количество проектов – 58 – на общую сумму 170 млрд рублей, предполагается создание почти 10 тысяч рабочих мест. Это переработка зерновых, создание тепличных комплексов и животноводческих ферм. Основная цель – полностью закрыть внутреннюю потребность в сельхозпродукции и перейти к увеличению объемов экспорта.

В кластере "Туризм" предусмотрен 41 проект с объемом инвестиций 208 млрд рублей, это строительство новых гостиниц и проекты по обустройству различных точек притяжения для туристов.

В "угольном" кластере предусмотрены 15 проектов на общую сумму 740 млрд рублей, направленных, в частности, на развитие сферы глубокой переработки угля и углехимии.

Самым емким по объему инвестиций считается кластер "Нефть и газ", в котором предусмотрены 20 инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций около 12 трлн рублей. Ключевым проектом в данном кластере является "Восток Ойл", реализуемый "Роснефтью".

Третья часть нового проект-плана Минэкономразвития касается развития кадрового потенциала Сибири.

"Те рабочие места, которые будут созданы, будут нуждаться в кадровом обеспечении. Безусловно, необходим не только достаточный объем выпускников заведений высшего и среднепрофессионального образования, но и желание людей приехать, остаться жить и работать в Сибири. Поэтому отдельным разделом плана является создание комфортных условия для жизни", - сказал Вахруков.

По его словам, проработка системных мероприятий, которые позволят обеспечить кадрами инвестпроекты, планируемые к реализации, остановить отток населения и сделать Сибирь "привлекательным местом для жизни", будет вестись вместе с регионами.

Ранее сообщалось, что Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2035 года была подписана премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 января. Она предполагает реализацию инвестпроектов во всех регионах округа в рамках восьми индустриальных кластеров: "Нефть и газ", "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Драгоценные металлы", "Переработка алюминия", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Цветные и редкоземельные металлы" и "Уголь".

Планируется, что объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации плана может превысить 30 трлн рублей к 2030 году.

После принятия стратегии ряд экспертов и чиновников говорил, что она нуждается в доработке, поскольку не учитывает многих особенностей и потребностей самих сибирских регионов.