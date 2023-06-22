Россельхознадзор оценил предотвращенный в 2022 году потенциальный ущерб в 372 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в 2022 году остановил ввоз в РФ зараженных семян и саженцев, потенциальный ущерб от которых оценен в 372 млрд рублей, сообщает служба со ссылкой на Национальный доклад по фитосанитарному состоянию территории России за 2022 год. Этот документ глава службы Сергей Данкверт представил на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"В результате проведенного контроля в связи с выявлением карантинных объектов был запрещен ввоз посадочного материала из 13 стран, из 14 государств - ввоз семенного материала. Возможный экономический ущерб от попадания зараженной продукции на территорию России мог бы составить свыше 372 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Всего в прошлом году в РФ было ввезено 13 млн тонн подкарантинной продукции из 147 государств. Поставки 1,7 млн тонн зараженной продукции были остановлены.

Россельхознадзор также контролирует продукцию, отправляемую на экспорт. В прошлом году при отгрузках на внешние рынки было проверено 53,9 млн тонн зерна и зерновой продукции, отгруженных в 126 стран мира, 620 тыс. тонн плодоовощной продукции в 46 стран, 157,3 тыс. тонн семенного материала в 40 стран и 33 млн кубометров леса в 104 страны.

Национальные доклады по фитосанитарному состоянию территории РФ готовятся ежегодно и рассматриваются Госдумой. Доклад за 2022 год планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты 28 июня.