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ФАС изучит действия ряда нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучать действия некоторых вертикально-интегрированных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Также ФАС разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос, считают в ведомстве.

"После принятия приказа и проекта постановления правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля - 9,5%. Требования распространяются на все нефтяные компании (производители), которые получают выплаты по демпферу", - отметили в службе.

Кроме того, в настоящее время органами власти разрабатываются меры таможенно-тарифного характера. В связи с этим 21 июня на Биржевом комитете ФАС России обсуждались вопросы ужесточения критериев экспорта топлива.

ФАС
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