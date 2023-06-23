Выявлено хищение более 70 млн рублей при продаже ски-пассов на горнолыжном курорте в КБР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением при продаже электронных пропусков на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии, ущерб от ее действий превысил 70 млн рублей, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков (ски-пассов) на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской республики, входящего в структуру акционерного общества "Кавказ.рф", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

"В рамках возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) уголовного дела установлено, что в 2021 году специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы ВТРК "Эльбрус" Департамента информационных технологий АО "Кавказ.рф" вступил в преступный сговор с кассирами ВТРК "Эльбрус" для реализации схемы, позволившей членам ОПГ похищать часть вырученных от продажи пропусков средств", - сообщили в ФСБ.

Ущерб акционерному обществу "Кавказ.рф" превысил 70 миллионов рублей, сообщили в ЦОС.

"Правоохранительными органами задержаны пять лиц, причастных к противоправной деятельности. В ходе обысков в Кабардино-Балкарской республике обнаружены и изъяты мобильные телефоны фигурантов, содержащие переписку, касающуюся фабулы расследуемого дела, значительная сумма наличных денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.

Там добавили, что по решению суда у организатора преступной схемы в качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму выше 250 млн рублей.

"Задержанным лицам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.