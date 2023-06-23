Пять районов Белгородской области обстреляны за сутки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о нанесенных со стороны Украины ударах по территории региона за минувшие сутки.

Так, по его данным, по Волоконовскому району 22 июня было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.

"Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. Обошлось без последствий. 23 снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 - по окраине села. Пострадавших и разрушений нет. Один прилет зафиксирован на окраине села Коновалово - без пострадавших и разрушений. По поселку Красный Пахарь выпущено 10 снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены 3 частных домовладения: посечены фасады, кровля, ограждения, выбиты окна. Повреждения получили газопровод и линия электропередачи - к данному моменту восстановлены", - написал глава региона.

В Шебекинском городском округе обстрелам подверглись три населенных пункта.

"По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, также одно взрывное устройство противник сбросил с дрона. Из артиллерии обстреляно село Белянка - зафиксировано 8 прилетов. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

По его информации, в Грайворонском городском округе из миномета обстреляно село Сподарюшино - зафиксировано 11 "прилетов" в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено 4 минометных снаряда. Также на окраине села с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в Белгородском районе артобстрелу подверглись села Щетиновка и Журавлевка.

"По селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 4. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет", - уточнил губернатор.

В Борисовском районе из миномета обстреляно село Цаповка - зафиксировано 6 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.