Голикова заявила о снижении производственной занятости в РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Производственная занятость в РФ снизилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Последние 15 лет мы наблюдали устойчивую тенденцию, когда из производственного сектора наши граждане перетекали в сектор услуг. (...) У нас та самая производственная занятость, о которой я говорила в тренде 15 лет, сократилась с 34,4% в 2007 году до 28,9% в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли из производственной занятости, которая нам сейчас так необходима", - сказала вице-премьер на пресс-конференции в пятницу.

По словам Голиковой, количество граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте возросло в России за два года на 1,6 млн человек.

Она также подчеркнула, что в РФ возросла занятость в возрасте от 35-70, но есть проблема с молодёжной занятостью.

По прогнозу вице-премьера, для отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет, потребуется дополнительно 1 млн работников до 2030 года.