Туроператоры попросили Минэкономразвития отложить введение электронной путевки на год

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минэкономразвития РФ письмо с просьбой на год отложить введение системы "Электронная путевка" для туроператоров по выездному туризму из-за опасений по поводу стабильности рынка и сохранности персональных данных туристов после запуска системы.

"АТОР выражает признательность за введение отсрочки для обязательной передачи сведений в систему "Электронная путевка" по турам, сформированным в сфере внутреннего и въездного туризма. И одновременно выражает обеспокоенность за безопасность данных российских туристов в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, поскольку для туроператоров по выездному туризму использование "Электронной путевки" станет обязательным уже с 1 сентября 2023 года. Не подвергая сомнению качественную и профессиональную работу в сфере защиты информации оператора системы "Электронная путевка", туроператоры и российские граждане опасаются взломов и атак, которым может быть подвергнута система", - говорится в тексте письма.

В АТОР напоминают, что электронная путевка будет уникальной системой по объему аккумулированной чувствительной информации. В базе предполагается хранить паспортные данные взрослых и несовершеннолетних граждан, информацию о составе участников тура, его стоимости, времени и месте пребывания россиян. В совокупности этот объем сведений может стать привлекательным объектом для хакерских атак, в том числе для намеренного придания публичности персональных данным российских граждан.

"В ситуации, когда невозможно исключить намеренное причинение вреда российским гражданам путем публикации, сбора и анализа сведений, составляющих их персональные данные, целесообразно будет приостановить запуск системы "Электронная путевка", - подчеркивают туроператоры.

По данным туроператоров, которые уже пользуются системой в тестовом режиме, у системы есть ряд особенностей, которые нуждаются в доработке для плавного внедрения. В частности, на повестке остается проблема правильного отображения общей цены турпродукта.

"Участники рынка по-прежнему опасаются, что внедрение электронной путевки для туроператоров по выездному туризму повлечет необходимость изменения договоров между туроператорами и турагентствами. Это по сути перестройка рынка. Часть крупных игроков за последние 6 месяцев неоднократно просили изменить систему таким образом, чтобы не было необходимости перестраивать все взаимоотношения с партнерами, либо предоставить методические рекомендации в части решения этой задачи. Очевидно, что этот вопрос требует времени", - отмечают в АТОР.

В ассоциации также напоминают, что полноценное подключение туроператоров к системе "Электронная путевка" потребует значительных финансовых затрат на интеграцию и доработку программного обеспечения внутренних информационных систем.

"Эти вопросы решаемы, но требуют дополнительных сил и средств со стороны бизнеса – по разным оценкам от 1 млн до 3-5 млн рублей в год, в зависимости от наличия и мощностей айти-отделов туроператорских компаний. Ситуация на рынке после пандемии и в новейших обстоятельствах - непростая. Потрясения никому не нужны. А риски для данных по 8-9 млн поездок российских граждан, не говоря уже о необходимости коренным образом менять весь порядок работы отрасли, - точно не то, что необходимо рынку и нашим потребителям", - заявляют в АТОР.

"Туроператорское сообщество настоятельно просит отложить введение системы "Электронная путевка" в эксплуатацию хотя бы на один год для всех туроператоров, чтобы российские туристы смогли путешествовать, не опасаясь за сохранность собственных персональных данных", - добавляют в ассоциации.

"Электронная путевка" - система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны будут передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.