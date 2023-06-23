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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Песков отметил, что отношения РФ с Африкой не направлены против третьих стран

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия выстраивает конструктивные отношения со всеми странами Африки и не хочет, чтобы этот факт становился предметом чей-то озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, по словам которого Россия дестабилизирует Африку.

"Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Россия не хочет, "чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было".

Дмитрий Песков Африка Эммануэль Макрон
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