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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Власти РФ не намерены уведомлять США об испытаниях беспилотника "Посейдон"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Существующие верификационные механизмы между Москвой и Вашингтоном не предусматривают необходимости уведомлять США об испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. Не должны", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть серия соглашений 80-х в основном годов прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то, ни другое не относится к этой новой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верифицированные механизмы и не могут подпадать", - подчеркнул Рябков.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.

МИД РФ Сергей Рябков США Посейдон
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