Делегация РФ не поедет в Канаду на сессию ПА ОБСЕ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Делегация парламентариев из России не поедет на летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Канаду, сообщил руководитель делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

"Российская делегация не едет на сессию ПА ОБСЕ в Ванкувер: никто не может предоставить гарантий нормальной работы, а ехать на дискриминационных условиях не имеет смысла", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

При этом он высказал мнение, что "без участия России невозможно обсуждать безопасность Европы".

Совет Госдумы 3 апреля принял решение приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году, сообщалось на сайте нижней палаты российского парламента со ссылкой на ее председателя Вячеслава Володина.

"Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - заявил тогда думский спикер.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 30 июня по 4 июля в Канаде.