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НАК сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операции

Обстановка на Кубани спокойная, дополнительные меры безопасности не вводились

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, ситуация в регионе спокойная.

"По состоянию на 8:00 мск в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По информации правоохранительных органов и оперативных служб городов и районов, дополнительных мер безопасности не вводилось", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию на контроле.

Краснодарский край
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Новости

НАК сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операции

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