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Минобороны РФ в обращении к "Вагнеру" сообщило о его членах, попросивших о возвращении в пункты дислокации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Члены нескольких отрядов группы "Вагнер" попросили обеспечить возможность вернуться в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации",- говорится в опубликованном обращении военного ведомства к бойцам группы "Вагнер".

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что уже оказали помощь всем обратившимся бойцам и командирам.

"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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