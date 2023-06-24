Меры безопасности усилили в Брянской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона усилены меры безопасности.

"Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Богомаз призвал граждан "доверять только достоверной информации из официальных источников", а также сообщать "о непредвиденных ситуациях" оперативным службам.