Поиск
Важно
Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Меры безопасности усилили в Брянской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона усилены меры безопасности.

"Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Богомаз призвал граждан "доверять только достоверной информации из официальных источников", а также сообщать "о непредвиденных ситуациях" оперативным службам.

Брянская область Александр Богомаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Кадыров заявил о направляющихся в "зону напряженности" бойцах

Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Воронежский губернатор назвал недостоверной информацию о колоннах военной техники

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Глава Северной Осетии призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Пригожина

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Путин пообещал принять решительные меры для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство

Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });