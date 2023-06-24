В Петербурге заявили, что обстановка в городе под контролем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города, сообщает в субботу Смольный.

"Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая. В Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города".