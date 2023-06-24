Меры безопасности усилены в Курской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Курской области усилены меры безопасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены", - написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем губернатор отметил, что новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.