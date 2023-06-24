Захарова призвала не допустить междоусобицы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала пост в соцсетях, призвав объединиться вокруг Верховного главнокомандующего и не допустить междоусобицы.

"Только единение. Единение под знамёнами (Верховного) главнокомандующего", - написала Захарова.

"Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Потому что, если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно", - отметила Захарова.

По ее словам, "враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!"