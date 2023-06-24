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Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ усилило меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге страны, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ в субботу.

"Кроме того, усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что выпускные вечера, которые должны были пройти 23-24 июня, перенесены в ряде регионов России, где введены дополнительные меры антитеррористического характера.

В министерстве подчеркнули, что в остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме, ведомство находится на постоянной связи с местными властями по этому вопросу и при необходимости даёт соответствующие рекомендации.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) "в целях пресечения возможных террористических актов" объявил режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

Минпросвещения РФ
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