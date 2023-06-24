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Торговые сети в РФ работают бесперебойно, товарных запасов достаточно

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские торговые сети продолжают работу во всех регионах присутствия, сформированных товарных запасов достаточно для снабжения населения, сообщила в субботу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Торговые сети-члены АКОРТ, обеспечивающие потребителей продовольствием и другими товарами первой необходимости, продолжают свою работу во всех регионах присутствия. Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым", - говорится в заявлении председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, размещенном в телеграм-канале ассоциации.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту".

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") со своей стороны заявила о работе производителей пищевых продуктов во всех регионах в штатном режиме. Как отметили в организации, "складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно".

АКОРТ Руспродсоюз
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