Губернатор Липецкой области сообщил о передвижениях техники "Вагнера"
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника группы "Вагнер".
"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", - написал Артамонов в телеграм-канале.
По его словам, никаких сбоев в работе критической инфраструктуры нет.
Ранее власти Липецкой области призвали жителей региона не покидать свои дома.