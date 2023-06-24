Губернатор Липецкой области сообщил о передвижениях техники "Вагнера"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника группы "Вагнер".

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", - написал Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, никаких сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

Ранее власти Липецкой области призвали жителей региона не покидать свои дома.