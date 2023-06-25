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Уголовное дело возбуждено по факту пропажи троих детей на реке в Приморье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Трое детей пропали во время купания в реке Арсеньевка в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Четверо детей восьми, десяти и двенадцати лет 24 июня без присмотра взрослых ушли купаться в реке Арсеньевка Яковлевского района. Установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, которые попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Один из детей, зацепившись за корягу, смог выбраться на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся", - говорится в сообщении.

Местонахождение троих детей до настоящего времени неизвестно, ведутся поиски. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Приморский край
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