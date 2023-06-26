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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Новак заявил об отсутствии дефицита нефтепродуктов в РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации в минувшие выходные отработал в штатном режиме, технологических нарушений, существенно повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами не было, дефицита нефтепродуктов в России нет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина в понедельник.

По его словам, в ряде южных регионов наблюдался рост спроса на АЗС, но все поставки были обеспечены. Цены также стабильны, ситуация мониторится, отметил вице-премьер.

Новак также сообщил, что производство электроэнергии, добыча нефти, газа и угля, производство нефтепродуктов идут по плану.

"Не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК. В Ростовской, Тульской и Липецкой областях аварий зафиксировано не было. В Воронежской области зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлекших нарушение электроснабжения 1800 человек. В течение дня была восстановлена работа, и потребители получили энергоснабжение. Также в Воронежской области было одно технологическое нарушение в нефтяной промышленности - это пожар на базе комбината "Красное знамя" Росрезерва. Это возгорание было ликвидировано в течение суток и также никоим образом не повлияло на энергообеспечение и топливообеспечение", - доложил вице-премьер.

"Все потребности в нефтепродуктах удовлетворяются в полном объеме. Но при этом отмечался в выходные рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. При этом АЗС полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами, перебоев со снабжением не наблюдалось. Цены также стабильны, мы сегодня продолжим мониторинг и работу в этом направлении. Запасы нефтепродуктов превышают 15 дней, что соответствует средним многолетним значениям на данный период", - также сказал Новак.

По его словам, производство электроэнергии, добыча нефти, газа и угля, производство нефтепродуктов "соответствуют плановым заданиям".

"Реализованы мероприятия по усилению антитеррористической защиты объектов ТЭК, усилен пропускной режим, дежурный персонал переведен на круглосуточный режим работы. Также было организовано взаимодействие с оперативными службами, а также должностными лицами организаций ТЭК в штабном режиме на базе Минэнерго и с уполномоченными на решение указанных вопросов обеспечения безопасности. Особое внимание уделяли усилению безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал вице-премьер.

"Всё было в штатном режиме", - подчеркнул он. "ТЭК продолжает работу, готовимся к прохождению осенне-зимнего периода, накапливаются необходимые запасы, осуществляются необходимые ремонтные работы", - сообщил вице-премьер РФ.

Александр Новак
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