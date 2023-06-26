Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

В зоопарке находится 7,5 тыс. животных

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В понедельник вечером в Ростове-на-Дону загорелась кровля административного здания зоопарка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города. В региональном ГУ МЧС отметили, что ведется эвакуация животных.

"В 18:32 поступило сообщение о пожаре в административном здании (музей) зоопарка. Службы оповещены, ведется реагирование. В 18:46 по информации службы "01" - загорание кровли", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что площадь пожара оценивается в 50 кв. метров.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что огнем охвачено 300 кв.м.

"Произошло возгорание кровли административного здания (музея) на площади 300 кв.м, проводится эвакуация животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен второй ранг пожара, угроза распространения огня отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с возгоранием, сообщает пресс-служба ведомства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщается в телеграм-канале зоопарка, 26 июня учреждению исполнилось 96 лет. Его территория занимает около 60 га, в зоопарке 7,5 тыс. животных, относящихся к 509 видам.

Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заверил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке

Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера"

Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера"

Путин продлил до конца года запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по price cap

Путин продлил до конца года запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по price cap

Длительные сроки получили фигуранты дела об убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

В Думе заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Мишустин отметил слаженную работу членов кабмина в связи с событиями 24 июня

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами

Нарышкин заявил о планах вывезти ценности из Киево-Печерской лавры на Запад

Источник сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено

ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });