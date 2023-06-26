Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

В зоопарке находится 7,5 тыс. животных

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В понедельник вечером в Ростове-на-Дону загорелась кровля административного здания зоопарка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города. В региональном ГУ МЧС отметили, что ведется эвакуация животных.

"В 18:32 поступило сообщение о пожаре в административном здании (музей) зоопарка. Службы оповещены, ведется реагирование. В 18:46 по информации службы "01" - загорание кровли", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что площадь пожара оценивается в 50 кв. метров.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что огнем охвачено 300 кв.м.

"Произошло возгорание кровли административного здания (музея) на площади 300 кв.м, проводится эвакуация животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен второй ранг пожара, угроза распространения огня отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с возгоранием, сообщает пресс-служба ведомства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщается в телеграм-канале зоопарка, 26 июня учреждению исполнилось 96 лет. Его территория занимает около 60 га, в зоопарке 7,5 тыс. животных, относящихся к 509 видам.