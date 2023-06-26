Два Су-27 были подняты в воздух из-за трех иностранных военных самолетов у границ РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Два российских истребителя Су-27 были подняты воздух в понедельник после обнаружения российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря трех воздушных целей, приближающихся к госгранице РФ, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании.

При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты развернулись от границы Российской Федерации.

"Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.