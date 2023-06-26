Путин вечером сделает важные заявления

Также ожидается выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером сделает ряд важных заявлений, сообщает тележурналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

"Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Соловьев.

Первый канал также сообщает, что "этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля". Эту информацию телеканал также получил от пресс-секретаря президента.

Близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" также анонсировал в ближайшее время выступление белорусского лидера Александра Лукашенко. "Первый" расскажет все, ответит на все. Совсем скоро!", - пишет телеграм-канал.