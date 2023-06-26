Путин вечером сделает важные заявления
Также ожидается выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером сделает ряд важных заявлений, сообщает тележурналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
"Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Соловьев.
Первый канал также сообщает, что "этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля". Эту информацию телеканал также получил от пресс-секретаря президента.
Близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" также анонсировал в ближайшее время выступление белорусского лидера Александра Лукашенко. "Первый" расскажет все, ответит на все. Совсем скоро!", - пишет телеграм-канал.