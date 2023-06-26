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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Аэропорт Минвод возобновил работу после ремонта деформировавшейся от жары взлетной полосы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Специалисты завершили ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Минеральные Воды" (Ставропольский край, входит в холдинг "Новапорт"), сообщает Росавиация.

"Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В РоссииАэропорт Минвод приостановил работу из-за деформировавшейся от жары взлетной полосыЧитать подробнее

Первыми будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минеральные Воды в Москву на самолетах авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Сибирь", а также в Санкт-Петербург авиакомпании "России".

Ранее сообщалось, что из-за перегрева ВПП из-за высокой температуры воздуха произошла ее незначительная деформация в виде поднятия бетона на стыке плит. В связи с внеплановыми ремонтными работами временно был приостановлен прием-выпуск воздушных судов.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

Минеральные Воды
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