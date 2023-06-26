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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Заявления Путина определят судьбу России, сообщил Песков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заявления, которые в понедельник вечером сделает президент РФ Владимир Путин, определят судьбу России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России", - цитирует Пескова в своем Телеграм-канале тележурналист Владимир Соловьев.

Ранее он также со ссылкой на Пескова сообщил в своем телеграм-канале, что Путин в понедельник вечером сделает ряд важных заявлений.

О том, что "этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля" сообщает Певый канал. Эту информацию он также получил от пресс-секретаря президента.

Кроме того, близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" анонсировал в ближайшее время выступление главы государства. "Первый" расскажет все, ответит на все. Совсем скоро!" - пишет телеграм-канал.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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