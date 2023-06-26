Президент России признателен Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия по мирному разрешению ситуации, возникшей в связи с попыткой военного мятежа в России.

"Признателен президенту Белоруссии за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации", - заявил Путин в телеобращении.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что решающую роль в этой ситуации сыграл именно патриотический настрой российского общества. "Повторю: именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль", - сказал он.

Президент России отметил: "Именно эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшее испытание для нашей Родины". "Спасибо вам за это", - сказал Путин.