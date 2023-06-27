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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Ростех" зарегистрировал российский аппарат для спасения людей с остановкой сердца и дыхания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" получила регистрационное удостоверение на аппарат экстренного восстановления кровообращения, он поможет спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца и при острой дыхательной недостаточности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"НПО "СПЛАВ" им А.Н. Ганичева госкорпорации "Ростех" получило регистрационное удостоверение на аппарат экстренного восстановления кровообращения. Оборудование поможет спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца, ни в чем не уступает иностранным аналогам и при этом на 30-40% их дешевле. Серийное производство аппарата начнется в конце 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха" во вторник.

С помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в теле пациента поддерживается искусственное кровообращение в случае внезапной остановки сердца, а также насыщается кислородом кровь при острой дыхательной недостаточности. Это позволяет спасать жизни пострадавших в ДТП, пожарах и стихийных бедствиях.

"Ранее такая техника поставлялась в Россию из-за рубежа. Сейчас мы делаем все, чтобы отечественное здравоохранение не осталось без необходимого оборудования. Разработанный на СПЛАВе отечественный аппарат ЭКМО успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение, то есть готов к поставкам (...). В течение трех лет мы сможем закрыть потребности в таком оборудовании внутри страны", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, его слова привели в пресс-службе.

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