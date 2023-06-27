Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Поставки антидепрессанта "Золофт" в Россию будут возобновлены, сообщили в Росздравнадзоре.

Там пояснили, что 22 июня компания-производитель уведомила о возобновлении поставок препарата на территорию Российской Федерации.

Ранее в СМИ сообщалось, что поставки антидепрессанта "Золофт" в российские аптеки временно были приостановлены из-за технических проблем на производстве.

В октябре прошлого года Росздравнадзор также сообщал о временном отсутствии этого препарата в отдельных аптеках регионов в связи с ажиотажным спросом.

"Золофт" - торговое название антидепрессанта, имеющего международное непатентованное наименование "сертралин".