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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Спецборт вывезет из США дипломатов РФ, которым Вашингтон предписал покинуть страну

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В США из России направляется спецборт для вывоза российских дипломатов, которым американской стороной предписано покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала сообщения о российском специальном авиарейсе в США.

Захарова отметила, что "речь идёт не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям".

МИД РФ Мария Захарова США
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