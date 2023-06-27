Двое учеников утонули во время соревнований по туризму в Орловской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое школьников утонули в водоеме в Орловской области. Следователи предъявили обвинение в халатности заместителю директора школы по воспитательной работе, сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что при организации соревнований по туризму и краеведению замдиректора ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности и не контролировала передвижение обучающихся. В результате дети пошли купаться в необорудованном месте. Кроме того, рядом не было взрослых, которые могли бы оказать помощь.

В резульате 18 июня двое несовершеннолетних погибли во время купания.

Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.