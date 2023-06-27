Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Двое учеников утонули во время соревнований по туризму в Орловской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое школьников утонули в водоеме в Орловской области. Следователи предъявили обвинение в халатности заместителю директора школы по воспитательной работе, сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что при организации соревнований по туризму и краеведению замдиректора ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности и не контролировала передвижение обучающихся. В результате дети пошли купаться в необорудованном месте. Кроме того, рядом не было взрослых, которые могли бы оказать помощь.

В резульате 18 июня двое несовершеннолетних погибли во время купания.

Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

СКР Орловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

В Думе предложили снять с банков обязанность погашать военную ипотеку погибших в ходе СВО

В Думе предложили снять с банков обязанность погашать военную ипотеку погибших в ходе СВО

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Кадыров заявил о предотвращении проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Путин сообщил, что содержание "Вагнера" полностью финансировалось из бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });