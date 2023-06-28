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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Находящиеся в СИЗО граждане смогут голосовать на выборах вне зависимости от региона

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России проведет эксперимент, в рамках которого находящиеся в СИЗО граждане смогут реализовать свое избирательное право на выборах в органы государственной власти независимо от того, в каком субъекте этот изолятор находится, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Напомню закон, который недавно был принят, касающийся людей, находящихся в СИЗО. И мы этот закон имеем, и мы в этом году будем проводить эксперимент, согласно которому люди, находящиеся в СИЗО, будут иметь возможность реализовать свое избирательное право на выборах в органы госвласти независимо от того, в каком субъекте СИЗО находится", - сказал Булаев на заседании Центризбиркома в среду.

По словам замглавы комиссии, на заседании ЦИК будет рассмотрен проект постановления, который направлен на возможность реализации избирательного права в тех случаях, когда избиратель находится за пределами своего субъекта при проведении выборов в органы государственной власти данного субъекта.

"Оно (постановление) позволит реализовать избирательное право гражданам, в первую очередь, новых четырех субъектов, которые в силу жизненных обстоятельств находятся на территории других субъектов РФ, и позволит реализовать избирательное право гражданам, которые тоже в силу разных обстоятельств сегодня находятся из других субъектов РФ в четырех новых субъектах РФ. Такая перекрестная возможность реализации избирательного права", - добавил Булаев.

ЦИК РФ Николай Булаев
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