Путин призвал принять закон об отмене НДС для туроператоров до конца весенней сессии парламента

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Закон об освобождении туроператоров от уплаты НДС важно принять до конца этой весенней сессии парламента, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС. Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен. Важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента", - сказал Путин на совещании по развитию туристической отрасли.

По его словам, это позволит туроператорам быстрее получить возмещение по НДС, в том числе, и задним числом, по уже уплаченному ими налогу за период, начиная с 1 января текущего года.

Электронные визы

Глава государства также заявил, что оформление электронных виз по основным российским туристическим направлением должно стать доступным для иностранцев как можно скорее.

"Наши курорты выбирают и граждане других стран. Все формальности должны для них быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом", - сказал Путин.

"В том числе речь идет о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям. Этот современный востребованный удобный механизм должен заработать как можно скорее", - отметил он.