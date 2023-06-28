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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Путин призвал "внимательно просчитать" инициативу о передаче инвесторам санаториев Кавминвод

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ведомственные санаторно-курортные объекты должны быть переданы инвесторам только при условии, что они сохранят их специализацию, а не "понастроят на их месте апартаментов", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в Северокавказском федеральном округе, в том числе в регионе Кавказских Минеральных Вод (...). Но хочу подойти к этому очень аккуратно. Здесь министр (экономического развития Максим Решетников - ИФ) предлагал тут же все раздать. Да, конечно, там, где это обосновано, безусловно, на это надо идти. Но действовать нужно аккуратно", - сказал Путин, завершая совещание по развитию туристической отрасли, которое он провел в Дербенте.

Как подчеркнул президент, "нужно быть на 100% уверенными в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы, а если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам".

"Здесь все нужно очень внимательно просчитать. А то сейчас вместо того, чтобы строить гостиницы, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет, потому что не будет и курортного сбора. Люди будут просто держать эти апартаменты, а это не совсем туристические объекты, это не санатории и не гостиницы", - пояснил Путин.

Он попросил продумать все эти детали.

О том, что Минэкономразвития РФ подготовило предложения по передаче частным инвесторам санаториев Кавказских Минеральных Вод, которые нуждаются в реконструкции, сообщил ранее на совещании министр Решетников.

Максим Решетников Кавказские Минеральные Воды Владимир Путин
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