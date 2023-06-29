КС РФ решил, что суд обязан рассматривать частные обвинения, даже если следствие не стало возбуждать дело

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ указал на обязанность мировых судей рассматривать заявления граждан по делам частного обвинения даже в случае отказа следствия возбудить уголовное дело ввиду отсутствия признаков преступления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

КС проверил на соответствие Основному закону часть 4 статьи 24 и пункт 5 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ по жалобе жительницы Петербурга Анны Школьник, пострадавшей в ходе бытового конфликта.

Женщина обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) сначала ввиду отсутствия события преступления, а затем - за отсутствием состава преступления, что неоднократно ставилось под сомнение прокурором.

Этот отказ не позволил женщине затем добиться рассмотрения ее заявления о возбуждении дела в суде по тому же обвинению, но в частном порядке. Заявительница указала, что постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела фактически блокирует саму возможность производства по делам частного обвинения и частный обвинитель лишается реальной судебной защиты.

Конституционный суд указал, что в делах частного обвинения потерпевший с целью добиться возбуждения уголовного дела вправе обращаться за защитой непосредственно в суд, минуя процессуальные стадии, обязательные для иных ситуаций - дел частно-публичного и публичного обвинения (когда уголовное преследование начинается прокурором или следователем от имени государства - ИФ). Между тем потерпевший (при частном обвинении) нередко сначала идет в полицию, но там не уполномочены разрешать вопрос об отсутствии в содеянном состава преступления, подчеркнул КС. На данной стадии разрешается лишь вопрос о наличии признаков преступления, поэтому постановление об отказе в возбуждении дела за отсутствием в деянии состава преступления не имеет юридической силы и подлежит обязательной отмене, считает суд.

"Право гражданина обращаться (...) с заявлением о совершенном в его отношении преступлении частного обвинения в суд и, соответственно, обязанность мирового судьи рассмотреть его заявление не может ставиться в зависимость от принятия должностными лицами органов дознания и предварительного следствия решения об отказе в возбуждении уголовного дела частного обвинения по тому же обвинению в отношении того же лица ввиду отсутствия в деянии признаков соответствующего преступления", - говорится в постановлении.

Иное истолкование оспоренных норм, которые сами по себе признаны соответствующими Конституции, приводило бы к нарушению прав потерпевших на судебную защиту, доступ к правосудию, возлагало бы на них избыточную обязанность оспаривать неправомерный отказ в возбуждении дела, а также ограничивало бы работу суда действиями и решениями органов исполнительной власти.

Сроки давности уголовного преследования в деле Школьник истекли. Ее права следует восстановить через компенсаторные механизмы, постановил КС.