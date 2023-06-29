Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные применили артиллерию и тяжелые огнеметные системы для отражения атаки украинских сил в районе Времевского выступа, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - заявил он.

Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

"В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель военного ведомства.

По его данным, на запорожском направлении российскими войсками нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе боевых действий на донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

На южно-донецком и запорожском направлении украинская армия за сутки потеряла до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", заявил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил он.

Конашенков также заявил, что в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По его словам, за сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области", - заявил представитель Минобороны.

По данным Конашенкова, в результате ударов потери ВСУ составили более 25 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в министерстве обороны.

Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "в районе населённого пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ".

"В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой народной республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "по уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня текущего года в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников".

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", - сообщил Конашенков.