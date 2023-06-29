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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Автора телеграм-канала "Настоящее преступление" приговорили к восьми годам колонии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии блогера Руслана Ушакова за фейки про армию, пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма, сообщили в прокуратуре Москвы в четверг.

"Суд приговорил Ушакова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Автора телеграмм-канала "Настоящее преступление" признали виновным в распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды в интернете (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Суд установил, что "Ушаков в одном из мессенджеров создал общедоступную интернет-беседу, в которой разместил текстовые сообщения, содержащие оправдания террористической идеологии и деятельности, призыв к осуществлению физического уничтожения лиц по признаку национальной принадлежности, пропаганду идеологии национал-социализма (нацизма), а также недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ".

Москва
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