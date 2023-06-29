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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Нижегородский губернатор выдвинут на выборы главы региона от "Единой России"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" выдвинула действующего главу Нижегородской области Глеба Никитина на выборы губернатора региона в сентябре этого года, сообщает региональное отделение партии.

Решение было принято в четверг путем тайного голосования.

Помимо Никитина в список участников внутрипартийного предварительного голосования были включены глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева и заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Лунин. Согласно сообщению, за кандидатуру Никитина было отдано 345 из 354 голосов.

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 8-10 сентября. Согласно предложению ЦИК РФ, на выборах губернатора Нижегородской области в этом году будет проводиться дистанционное электронное голосование.

9 сентября 2018 года на выборах губернатора Никитин одержал победу, набрав 67,75% голосов.

Нижегородская область Глеб Никитин Единая Россия
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